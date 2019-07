Carabiniere ucciso: Bernini (FI), discorso Nistri esempio di rigore morale

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, afferma in una nota che "il discorso del generale Nistri ai funerali" a Somma Vesuviana "del vicebrigadiere ucciso" Mario Cerciello Rega "è stato un grande esempio di rigore morale, di rispetto per le istituzioni e ha incarnato alla perfezione lo spirito che anima da sempre l’Arma dei carabinieri al servizio del Paese. Per questo mi sento di esprimergli, a nome di tutto il gruppo di Forza Italia del Senato, la mia gratitudine e la mia solidarietà.Un esempio, quello di Nistri", conclude la parlamentare, "che tutti avremmo il dovere di seguire, senza mai confondere le vittime con i carnefici".(Com)