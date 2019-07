Cipro-Grecia: Mitsotakis con presidente Parlamento Syllouris, sfide comuni in Ue e Mediterraneo

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha incontrato il presidente della Camera Demetris Syllouris, nell’ambito della sua visita a Cipro in cui ha avuto dei colloqui con il capo di Stato, Nicos Anastasiades. “Grecia e Cipro affronteranno le sfide che devono affrontare nel Mediterraneo orientale nel quadro dell'Ue, la cooperazione bilaterale e la cooperazione trilaterale che hanno con altri paesi dell'area”, ha dichiarato Mitsotakis, secondo quanto riferito in un comunicato del Parlamento di Nicosia. Syllouris ha parlato del “nuovo inizio” che il premier di Atene sta compiendo sulla scena politica dopo le elezioni vinte lo scorso 7 luglio. Il presidente dell’Assemblea nazionale cipriota ha affermato che il capo di governo greco ha “enormi problemi” da affrontare e molti di loro sono “simili” a quelli di Cipro nell'arena internazionale e nell'Unione europea. Il capo del Parlamento cipriota ha poi sottolineato la buona cooperazione in tutti i settori e in tutte le istituzioni tra i due paesi “porterà successo”. Il primo ministro greco ha poi affermato che la crisi economica in Grecia è finita e che il paese è sulla buona strada verso un futuro migliore. Mitsotakis ha affermato che la posta in gioco sia per la Grecia che per Cipro è cercare di trovare soluzioni più consensuali.(Res)