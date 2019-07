Legge Bilancio: Lezzi, decontribuzione su più anni e decrescente

- Il ministro per il Sud Barbara Lezzi, parlando con i sindacati confederali durante l'incontro governo-parti sociali sul Piano per il Sud, in corso di svolgimento a palazzo Chigi, ha chiesto "un ulteriore incontro sul tema della decontribuzione alle imprese, che è più urgente di altre questioni in virtù della prossima legge di Bilancio. Voi ritenete che si tratti di un sostegno a pioggia, ma a me viene richiesta da molte imprese, soprattutto dei settori alimentare, calzaturiero e tessile. Magari la si può considerare in un'ottica più mirata la decontribuzione, su questo potremmo confrontarci. Io immagino che al di là del 2020", ha concluso l'esponente dell'esecutivo, "la decontribuzione possa essere una misura distribuita su più anni, decrescente".(Rin)