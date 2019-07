Libia: Salamé, sostegno estero a parti in guerra ha intensificato attacchi

- Il sostegno di attori esterni alla Libia “è stato determinante per intensificare gli attacchi aerei”. Lo ha dichiarato l’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, intervenendo oggi davanti al Consiglio di sicurezza Onu. “La Libia è diventata un terreno di sperimentazione di nuove tecnologie militari e di riciclaggio di vecchie armi. Droni armati, veicoli corazzati e pick-up equipaggiati con mitragliatrici pesanti, fucili senza rinculo, mortai e lanciarazzi sono stati recentemente trasferiti in Libia con la complicità e il sostegno dei governi stranieri”, ha dichiarato Salamé. Facendo un implicito riferimento ai missili Javelin di proprietà francese ritrovati dalle forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna) dopo la conquista di Gharian, una delle roccaforti del generale Khalifa Haftar, Salamé ha dichiarato: “Le armi scoperte dopo la riconquista di Gharian hanno mostrato la fornitura di sistemi avanzati. Non vi è dubbio che il supporto esterno sia stato determinante nell'intensificazione degli attacchi aerei”. “Secondo Salamé, senza la piena cooperazione di tutti gli Stati membri all'attuazione dell’embargo sulle armi in conformità con la risoluzione del Consiglio di sicurezza 2473, il flusso di armi verso la Libia continuerà ad alimentare questo inutile conflitto”. Inoltre per l’inviato Onu “il vuoto di sicurezza creato dal conflitto dentro e nei dintorni di Tripoli continua ad essere sfruttato da Daesh (acronimo in arabo per Stato islamico dell’Iraq e del Levante) in aree remote nelle regioni meridionali e centrali del paese. Tra gli altri incidenti, Daesh ha rivendicato la responsabilità il 2 giugno di un attacco a Derna che ha provocato 11 feriti”. (segue) (Res)