Libia: Salamé, sostegno estero a parti in guerra ha intensificato attacchi (2)

- Salamé ha espresso profonda preoccupazione per le continue forniture di armi da parte di attori stranieri ad entrambe le parti in conflitto che stanno cadendo nelle mani dei terroristi. “Alcuni elementi estremisti hanno cercato di legittimarsi unendosi alla battaglia. Questa è a dir poco una ricetta per il disastro, non solo per la sicurezza e la protezione degli stessi libici, ma per i paesi vicini alla Libia e per la pace e la sicurezza internazionali. È giunto il momento che le parti in guerra cessino tutte le ostilità, ridistribuiscano le forze e si concentrino sulla minaccia comune prima che la Libia diventi un rifugio sicuro per le organizzazioni terroristiche”, ha aggiunto Salamé. (Res)