Maltempo Lazio: da Pisana ok a mozione sostegno Fiumicino

- La seduta odierna del consiglio regionale del Lazio, presieduta da Mauro Buschini, ha approvato all'unanimità una mozione presentata dalla consigliera Pd Michela Califano a sostegno del Comune di Fiumicino, colpito da una tromba d'aria, che ha causato, anche, la morte di una ragazza di 27 anni. "Una mozione per dare vicinanza a questa comunità in un momento difficile, perché - ha spiegato Califano - il Comune da solo non ce la può fare: i primi danni stimati sono di circa 2 milioni di euro. Noi chiediamo lo stato di calamità, che il sindaco di Fiumicino ha già chiesto al presidente della Regione. Inoltre, chiediamo di istituire per conto del Comune di Fiumicino un fondo per stare vicino ai cittadini che non avevano assicurazione, ma che si ritrovano con la casa senza tetto e i muri crollati". Infine, ha concluso la consigliera dem: "serve un ripascimento urgente nelle zone più critiche".(xcol2)