Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, martedì 30 luglio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: afa.Piemonte: un campo di pressioni medio-alte garantisce condizioni di stabilità prevalente sulle regioni di Nord-Ovest. Giornata con cieli sereni o poco nuvolosi o al più variabili sui rilievi, dove a partire dalla sera/notte non si escludono isolati temporali, specie tra biellese e verbano. Da segnale qualche annuvolamento in più sulla riviera ligure, specie di Ponente. Clima estivo, caldo moderato e piuttosto afoso con massime fino a 32-34 gradi sulle basse pianure. Venti deboli a regime di brezza. Mar Ligure quasi calmo o poco mosso.(Rpi)