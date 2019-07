Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per la giornata di domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL’assessore alle Politiche sociali e abitative, Gabriele Rabaiotti, interviene all’inaugurazione ufficiale del tradizionale tendone di “Vacanze a Milano” sotto il quale, fino al 1° settembre, verranno organizzate attività ricreative per milanesi e turisti che rimangono in città.Piazza del Cannone (ore 18.00)REGIONEL'assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, partecipa alla presentazione di 'Imprese Manifatturiere - L'andamento Economico di Industria e Artigianato In Lombardia 2° Trimestre 2019'. Il focus sarà dedicato a 'Filiere e relazioni tra imprese' organizzato da Unioncamere Lombardia.Unioncamere Lombardia, via Ercole Oldofredi 23 (ore 11.00)Il presidente della Regione, Attilio Fontana, e l'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, presentano alla stampa, il progetto 'MoVe-In'. L'iniziativa è mirata alla promozione di modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli, con l'obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità dell'aria.Palazzo Lombardia, piazza città di Lombardia 1, Sala Stampa, 11esimo piano (ore 12.30)VARIEConferenza stampa di presentazione dell'andamento economico di industria e artigianato in Lombardia 2° trimestre 2019. Intervengono, tra gli altri, Gian Domenico Auricchio, presidente Unioncamere Lombardia, Alessandro Mattinzoli, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, e Daniele Parolo presidente Cna Lombardia in rappresentanza delle associazioni regionali dell’artigianato oltre agli esperti che presenteranno i risultati.Unioncamere Lombardia, via Ercole Oldofredi 23 (ore 11.00)In occasione del tavolo regionale sulle infrastrutture, convocato per martedì 30 luglio, al quale Legambiente aveva chiesto di poter partecipare per la valutazione della proposta di alternativa all’autostrada regionale Cremona-Mantova, i rappresentanti dell’associazione e del Coordinamento dei Comitati contro le autostrade Cr-Mn e Ti-Bre si riuniscono in presidio davanti a Palazzo Lombardia.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 (ore 16.45)MONZAIl sindaco Dario Allevi, l'assessore alla Cultura Massimiliano Longo e il direttore Artistico del Teatro Manzoni, Paola Pedrazzini, presentano la stagione teatrale "Grande prosa al Teatro Manzoni".Comune di Monza - sala Giunta, piazza Trento e Trieste (ore 12.30) (Rem)