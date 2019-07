Camera: domani sconvocata commissione Questioni regionali per audizione Bussetti

- Si comunica che la seduta della commissione per le Questioni regionali con l'audizione del ministro Bussetti, prevista per le ore 13 di domani, è stata sconvocata. Lo rende noto Montecitorio. (Com)