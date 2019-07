Autonomia: Bond (FI), salta ciclo audizioni ministri, da governo bandiera bianca

- Il deputato di Forza Italia, Dario Bond, scrive in una nota che "sull'Autonomia il governo ha alzato bandiera bianca. Sono state infatti annulla te le audizioni dei ministri dell'Economia e dell'Istruzione, previste in commissione parlamentare per le Questioni regionali questa settimana. Il tutto pochi giorni dopo che anche il ministro della salute aveva dato forfait. Giunti a questo punto - aggiunge il parlamentare - appare inutile rinviare il ciclo di audizioni previsto in commissione, dove è chiaro che il governo, causa i problemi al proprio interno, non voglia venire a riferire in merito al dossier sul federalismo differenziato. Sarebbe preferibile che ci venisse sottoposto direttamente un testo su cui esprimere un parere, sebbene allo stato dell'arte è chiaro che il provvedimento sia fortemente in bilico. Resta fermo", conclude Bond, "che il rispetto dovuto al Parlamento dovrebbe far essere i ministri e il governo nella sua collegialità maggiormente rispettosi del ruolo delle Camere e delle commissioni". (Com)