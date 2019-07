Autonomia: Gelmini (FI), caos e incomunicabilità regnano sovrani

- Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, scrive in una nota che "l'ennesimo balletto che sta andando in scena sul regionalismo differenziato, con annessa strumentalizzazione della questione Mezzogiorno, dimostra ancora una volta che da questo governo non arriverà mai una risposta al voto dei cittadini di Lombardia e Veneto e alle istanze di quelle Regioni che, nel pieno rispetto della Costituzione, hanno chiesto maggiori competenze. L'incomunicabilità e il caos regnano sovrani: non si capiscono fra alleati neanche su quale versione di accordo stanno commentando. Tutto ciò sarebbe comico", conclude la parlamentare, "se non ci fosse in gioco un provvedimento che può avere un ruolo strategico per tutto il Paese (Sud compreso) e se non fossero trascorsi quasi 14 mesi da quando il governo si è insediato".(Com)