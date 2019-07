Editoria: Durigon (Lega), tavolo anti-crisi positivo, maggiore tutela diritti giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario al Lavoro ed alle Politiche sociali, Claudio Durigon, della Lega, in una nota afferma che "il tavolo di confronto sulla crisi occupazionale dell'editoria che si è svolto questo pomeriggio presso la sede del ministero del Lavoro ha posto le prime basi per stabilizzare e migliorare la situazione dei giornalisti. Nel corso dell'incontro, oltre ad analizzare la diminuzione della perdita dei posti di lavoro del 30 per cento negli ultimi 5 anni, sono stati affrontati anche i temi riguardanti i diritti dei nuovi giornalisti che vanno tutelati con un contratto che adegui le paghe. Primi passi importanti", aggiunge l'esponente dell'esecutivo, "per superare lo stato di crisi che investe il mondo dell'editoria e quello del giornalismo. Settori fondamentali che non possono essere trascurati e abbandonati come invece, purtroppo, è accaduto con i governi precedenti".(Com)