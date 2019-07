Tav: Ronzulli (FI), con sì e no governo sembra hit Fiorello

- La senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, posta su Facebook il video della canzone dello showman Fiorello ed aggiunge: "Sì all'Autonomia e poi no. Sì alla Tav e poi no. Sì al taglio delle tasse e poi no. Sì o no? Senti il tg e sembra di ascoltare la hit di Fiorello. Ma non siamo al Festivalbar del 1993, purtroppo". (Rin)