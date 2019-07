Minori: Ciriani, solidarietà FdI Senato a Meloni su Bibbiano per attacco Twitter

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani, esprime in una nota "la solidarietà e la vicinanza di tutto il gruppo parlamentare di Fd'I al Senato alla nostra presidente Giorgia Meloni per il vile attacco via twitter dall'ennesimo leone da tastiera di sinistra e 'antifascista'. Questi campioni della democrazia anzichè vergognarsi per le gravi responsabilità della sinistra che stanno emergendo dall'inchiesta 'Angeli e Demoni', usano questa triste vicenda per attaccare la nostra leader e quel che è peggio coinvolgendone la figlia. Un comportamento squallido e inqualificabile. Da giorni", prosegue il parlamentare, "Giorgia Meloni è sotto attacco, perchè ha il coraggio di puntare il dito contro la doppiezza morale di sinistra e di denunciarne i misfatti. Siamo al suo fianco così come i milioni di italiani che in ogni occasione confermano il loro sostegno". (Com)