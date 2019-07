Economia: siglata intesa tra Inps e Guardia di Finanza per "Polo nazionale GdF" (2)

- Il Polo subentra nella gestione degli assicurati appartenenti alla GdF che alla data del 1 settembre non risulteranno aver presentato all’Inps domanda di prestazione pensionistica. L’interazione tra la direzione regionale Inps del Lazio e il Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza (di seguito Cian) favorirà la compiuta sistemazione - in tempi contenuti - dei cassetti contributivi dei 60 mila Finanzieri, in prossimità della data di cessazione dal servizio, andando a garantire la continuità di pagamento fra retribuzione e pensione. Tra i principali vantaggi derivanti dall’istituzione del Polo nazionale, oltre alla possibilità per il Cian della Guardia di Finanza di relazionarsi con un interlocutore unico a livello nazionale per la liquidazione delle provvidenze in argomento, anche lo snellimento delle procedure e dei tempi di elargizione delle prestazioni in questione. L’utenza potrà, infine, beneficiare di un collegamento diretto con l’Inps, attraverso i canali di comunicazione al pubblico (il percorso digitale "Inps risponde" e un servizio di "contact center") resi disponibili dall’Istituto. (Com)