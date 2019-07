Governo: Zingaretti, liberare Italia da incubo parolai Salvini e Di Maio per ridare speranza

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, scrive in una nota "Tav, Autonomia, fisco, infrastrutture, sviluppo, tasse: Lega e M5s litigano su tutto e tradiscono i cittadini. Così non si può andare avanti. Mentre noi ci concentriamo sulle proposte per il Paese, con la Costituente delle Idee, loro pensano alle loro tasche e ai loro interessi particolari. Bisogna liberare l'Italia dall'incubo dei parolai Salvini e Di Maio", conclude il leader dem, "e ridare una speranza agli italiani". (Com)