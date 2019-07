Golfo: Pompeo, Usa e alleati terranno Stretto di Hormuz aperto (2)

- La scorsa settimana lo stesso segretario di Stato ha dichiarato di essere pronto a recarsi a Teheran, se necessario, e anche a comparire sulle emittenti iraniane per rivolgersi direttamente alla popolazione iraniana e trovare una soluzione alla crisi. Pompeo ha ricordato che il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, è libero di viaggiare per la città di New York, di rivolgersi tramite i media Usa alla popolazione statunitense. "Vorrei avere la possibilità di non fare propaganda, ma di dire la verità al popolo iraniano su ciò che i loro governanti hanno fatto e su chi sta facendo del male all'Iran", ha dichiarato Pompeo. Le dichiarazioni di Pompeo giungono nel pieno della crisi in corso nel Golfo Persico, culminata lo scorso 19 luglio con il sequestro da parte dei Guardiani della rivoluzione iraniana della petroliera britannica Stena Impero. "Stiamo cercando di esercitare una pressione sufficiente su di loro per dimostrare che il gioco non vale la pena, per convincerli che se si comportassero semplicemente come una nazione normale, il popolo iraniano potrebbe vivere una vita normale", ha dichiarato Pompeo. (Res)