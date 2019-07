Governo: Di Maio, ogni volta sui provvedimenti dobbiamo fare accordo io, Conte e quell'altro là

- A "volte siamo costretti a subire l'atteggiamento della Lega che è insopportabile. Ma dopo le elezioni non avevamo alternativa: o andavamo all'opposizione, o cercavamo di portare a casa il più possibile nelle peggiori condizioni. Ogni volta che si deve approvare un provvedimento, in Parlamento o in Consiglio dei ministri, ci dobbiamo sedere a un tavolo io, Conte e quell'altro là e dobbiamo fare un accordo. Ogni volta": così il vicepremier, Luigi Di Maio, nel corso di un incontro ieri, a porte chiuse, con i militanti del Movimento cinque stelle di Cosenza, in un audio pubblicato su "LaC News24". (Rin)