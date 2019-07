Tlc: Inwit, ricavi primo semestre 2019 a 195,9 milioni euro, utile netto a 69,2 milioni

- Il Consiglio di ammministrazione di Infrastrutture wireless italiane S.p.A. (Inwit), si legge in una nota della società, "riunitosi oggi sotto la presidenza di Piergiorgio Peluso, ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019". Quanto ai principali risultati al 30 giugno 2019, prosegue la nota, "nel primo semestre 2019, Inwit ha confermato il trend di progressivo aumento del fatturato verso i principali operatori radiomobili e della redditività delle proprie infrastrutture, proseguendo il processo di contenimento dei costi di locazione passiva. L'adozione del principio contabile Ifrs 16 da inizio 2019 ha modificato la composizione dei principali indicatori economici e patrimoniali, rendendo non immediato il confronto con i risultati dei periodi precedenti. Più in dettaglio, per il primo semestre 2019 si evidenzia quanto segue: i ricavi si attestano a euro 195.877 migliaia, in aumento rispetto allo stesso periodo 2018 (euro 188.909 migliaia) del 3,7 per cento. Nei semestri in oggetto sono presenti dei ricavi one-off (euro 4.830 migliaia nel primo semestre 2019 e euro 3.933 migliaia nel primo semestre 2018). Al netto di tali partite, il confronto con lo stesso periodo 2018 evidenzia una crescita che si attesta al 3,3 per cento. L'Ebitda ammonta a euro 171.830 migliaia, in aumento del 59,8 per cento rispetto al primo semestre 2018 (in crescita del 61,2 per cento escludendo i citati ricavi one-off). Tale valore beneficia", continua la nota, "per un importo pari a euro 59.296 migliaia, dell'adozione del principio contabile Ifrs 16. L'Ebitda confrontabile del primo semestre 2019 - predisposto utilizzando i precedenti principi contabili - ammonta a euro 112.534 migliaia in aumento del 4,6 per cento (3,9 per cento al netto dei citati ricavi one-off) rispetto al primo semestre 2018. L'Ebit è pari a euro 109.526 migliaia con un incremento del 9,2 per cento (+8,7 per cento escludendo i citati ricavi one-off) rispetto allo stesso periodo 2018. L'Ebit confrontabile del primo semestre 2019 ammonta a euro 103.988 migliaia in aumento del 3,7 per cento (+2,9 per cento al netto dei citati ricavi one off) rispetto al primo semestre 2018". (segue) (Com)