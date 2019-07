Tlc: Inwit, ricavi primo semestre 2019 a 195,9 milioni euro, utile netto a 69,2 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nota di Inwit sottolinea, poi, che "il risultato del periodo si attesta a euro 69.237 migliaia, in diminuzione dell'1,3 per cento rispetto allo stesso periodo 2018 (- 2,8 per cento escludendo i citati ricavi one-off). Il risultato del periodo confrontabile ammonta a euro 72.773 migliaia in aumento del 3,7 per cento (+2,6 per cento al netto dei citati ricavi one off) rispetto al primo semestre 2018. L'Indebitamento finanziario netto è pari a euro 744.146 migliaia, di cui euro 648.425 migliaia derivante dall'applicazione del nuovo principio contabile Ifrs 16. Escludendo tale impatto, l'Indebitamento finanziario netto rettificato risulta pari a euro 95.721 migliaia, in crescita di euro 47.633 migliaia rispetto al 31 dicembre 2018". L'amministratore delegato, Giovanni Ferigo, dal canto suo rileva che "Inwit si avvia verso l'integrazione con Vodafone towers, forte di una performance industriale che continua a garantirle crescita, soprattutto nell'ambito dei nuovi business. E' infatti il diciassettesimo quarter in cui possiamo vantare una crescita, sia in termini di performance finanziarie che industriali. I risultati dimostrano, ancora una volta, quanto la strategia sia funzionale alla crescita: la domanda continua ad essere sostenuta oggi e lo sarà sempre di più in ottica 5G. Siamo sicuri", prosegue Ferigo, "che l'evoluzione del 5G sarà motore di ulteriore sviluppo del business dei tower operator, è tramite piattaforme come Inwit che tutti gli operatori potranno completare la copertura 5G in tempi più rapidi, ottenendo un deciso risparmio sui costi e garantendo a Inwit un flusso di ricavi sempre più importante". (segue) (Com)