Giustizia: indagine Milano su Siri, perquisizioni e sequestri per secondo prestito

- Perquisizioni e sequestri sono stati effettuati oggi in varie parti d'Italia dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF, su delega della Procura di Milano, nei confronti di società e persone coinvolte nella inchiesta per auto riciclaggio sul caso dell'acquisto da parte dell'ex sottosegretario leghista Armando Siri di una palazzina a Bresso, nel Milanese, attraverso un mutuo di 585 mila euro acceso con una banca di San Marino a fronte di un finanziamento da 750 mila euro. L'attività odierna degli inquirenti ha riguardato, in particolare, come emerso in un recente articolo de "L'Espresso" un secondo prestito decennale da 600 mila euro, denunciato dall'Agenzia di informazione finanziaria tra maggio e giugno scorsi. Un finanziamento che secondo l'Aif sarebbe stato ottenuto "senza le normali garanzie e al di fuori delle procedure". Il beneficiario sarebbe stata la TF Holding srl, sottoposta oggi a perquisizioni e ritenuta avere dei legami con il senatore del Carroccio. La società, controllata da due baristi milanesi e presentata alla Banca Agricola Commerciale di San Marino dal capo segreteria di Siri, avrebbe poi acquistato una mansarda nella palazzina di Bresso.(Rem)