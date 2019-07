Sicurezza: Lucaselli (Fd'I), a Monza beffa contro Forze dell'ordine

- La deputata di Fratelli d'Italia, Ylenja Lucaselli, afferma in una nota che "il Tribunale di Monza sospende la pena ad un nigeriano che aveva aggredito due agenti di polizia, motivando la decisione con l'attesa del riconoscimento del diritto d'asilo. Proprio nelle ore in cui esplode l'ondata moralista contro i Carabinieri per la tristemente famosa 'benda', emerge l'ennesima beffa al lavoro delle Forze dell'ordine. Non è accettabile assistere ad una tale erosione della certezza del diritto. Il principio d'autorità e il rispetto delle regole non possono essere sacrificati sull'altare di un pietismo che, in molti casi", conclude la parlamentare di Fd'I, "fa rima con impunità". (Com)