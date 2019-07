Autonomia: Landini (Cgil), allarga divisioni nel Paese, per noi non ha senso

- Non "siamo mai stati d'accordo sull'Autonomia differenziata perché significa allargare le divisioni che ci sono in questo Paese. Per noi non ha senso": lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando con i cronisti davanti a palazzo Chigi, al termine dell'incontro con il governo sul Piano per il Sud. (Rin)