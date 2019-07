Bilancio Roma: Figliomeni (Fd'I), giunta Raggi esca da mondo virtuale

- "Nel corso dell'odierno nostro intervento fiume sull'assestamento di bilancio abbiamo denunciato le tante contraddizioni della giunta Raggi con gli assessori che hanno descritto una città virtuale mentre la città è sempre più allo sbando". Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Eppure - aggiunge - il bilancio del comune di Roma è di importo molto elevato, parliamo di tanti miliardi di euro senza che vi sia alcuna programmazione di opere importanti, i romani pagano tasse altissime per servizi inesistenti visto che gli alberi non sono potati, le foglie non vengono raccolte e quindi ostruiscono le caditoie e si creano continui allagamenti, i trasporti non funzionano, le strade ed i marciapiedi non vengono riparate, i rifiuti marciscono sulle strade". (segue) (Com)