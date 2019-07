Bilancio Roma: Figliomeni (Fd'I), giunta Raggi esca da mondo virtuale (2)

- "Per non parlare poi - spiega ancora Figliomeni - dei servizi che dovrebbero essere erogati a favore di chi non può richiederli e non si può difendere, come per esempio gli animali d'affezione ed i defunti, con il canile della Muratella ed i cimiteri capitolini che presentano un degrado mai visto prima ed è una vergogna per una società che si vorrebbe qualificare come civile. Come Fratelli d'Italia, unica forza credibile di opposizione, abbiamo presentato alcune migliaia di ordini del giorno ed emendamenti per cercare di migliorare la manovra ma il M5s ha paura del confronto ed ha contingentato i tempi per non far discutere le nostre proposte che comunque sono apprezzate dalla città che si aspetta quanto prima un passo indietro dei grillini". (Com)