Sud: Landini (Cgil), di progetti non ce ne sono stati illustrati da governo

- Di "progetti non ce ne sono stati illustrati, un piano di intervento sul fisco e sul Sud ci sarà presentato ai primi di settembre. Quello di oggi è stato un incontro per prendere segnalazioni dalle parti sociali": lo ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando con i cronisti, fuori palazzo Chigi, al termine della riunione con il governo sul Piano per il Sud. (Rin)