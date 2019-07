Puglia: Emiliano mercoledì inaugura Foresteria per lavoratori migranti a San Severo (Fg)

- Mercoledì, alle 9.30, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, inaugurerà la Foresteria per l'accoglienza temporanea di lavoratori migranti in località Fortore a San Severo (Fg). L'appuntamento è in via Foggia, S.S. 16 km 657,33. La struttura, realizzata dalla Regione Puglia nell'ambito del Pon legalità, prevede 400 posti letto con servizio mensa, moduli abitativi climatizzati con servizi igienico – sanitari. Il modello di accoglienza si inserisce nell'attuazione del partenariato istituzionale con i Ministeri dell'Interno e del Lavoro. Alla cerimonia sono stati invitati i rappresentanti istituzionali, delle Forze dell'ordine e i consiglieri regionali del territorio, i sindacati e le associazioni datoriali, i rappresentanti della Dg immigrazione del Ministero del Lavoro e del dipartimento delle Libertà civili del Ministero dell'Interno. (Ren)