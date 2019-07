Milano: Sollazzo (M5S) su San Siro, convocare commissione sicurezza per valutazioni

- Simone Sollazzo, consigliere comunale M5S a Milano e membro della commissione consiliare sicurezza, commenta l'episodio di rapina a danno di studenti in Piazza Selinunte: "Non stupisce l'aggressione con rapina in Piazza Selinunte per mano di una baby gang perché per i residenti è ormai ordinaria amministrazione in una zona degradata e contraddistinta da numerosi episodi di microcriminalità. Chiedo alla vice sindaco Anna Scavuzzo che fine ha fatto l'unità mobile che era stata avviata già durante la gestione Rozza per le segnalazioni più urgenti dei cittadini. E che fine hanno fatto i presidi e i controlli in Piazza Selinunte se adesso è ulteriormente pericolosa anche nelle ore pomeridiane? Quanto tempo dovrà andare ancora avanti questa situazione? A Milano non sono tollerabili episodi del genere". (com)