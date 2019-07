Regione Lazio: Parisi, Ptpr grande opportunità per valorizzare territorio, sì a investimenti e sviluppo

- "Oggi il Lazio è una regione degradata e ferma, senza alcuna visione per il futuro. Con il piano territoriale paesaggistico regionale abbiamo l'opportunità di recuperare e di valorizzare la sua vocazione turistica e il suo grande patrimonio paesaggistico, storico, e archeologico". Così, in una nota, Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia, nel corso del Consiglio regionale odierno. "Questo piano, atteso da oltre vent'anni - aggiunge - è uno strumento di programmazione che deve guidare la Regione in una logica di tutela del paesaggio e sviluppo e i cui effetti si vedranno nei prossimi dieci, venti anni. Tutelare il paesaggio significa evolverlo, migliorarlo dal punto di vista estetico, qualitativo ed economico, attraendo gli investimenti. Noi ci battiamo per uno sviluppo sostenibile, in cui il sostantivo sviluppo è centrale e non subordinato alla parola sostenibile. Se vogliamo che la nostra regione abbia gli strumenti necessari per tutelare la propria vocazione turistica, culturale, agricola ed enogastronomica, dobbiamo seguire la strada dello sviluppo compatibile e non riempire di vincoli e burocrazia il futuro della nostra economia. Il Lazio oggi ha oltre il 60 per cento del territorio tutelato. Stiamo discutendo un documento che ci porterà di fronte a un bivio. Se prevarranno posizioni ideologiche, ci aspetta una regione degradata, luogo di abusi e senza infrastrutture, con forte incertezza del diritto e impantanata in contenziosi di natura amministrativa. Noi invece abbiamo l'ambizione di vivere in una regione più bella, più attrattiva e più moderna. Il Ptpr non è un rischio, ma una grande opportunità", conclude Parisi. (Com)