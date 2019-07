Albania: nuovo Teatro nazionale, per ambasciatore Ue è necessaria una gara trasparente

- Costruire un nuovo Teatro nazionale, o ristrutturare quello esistente, è una decisione che spetta alle autorità albanesi. "Quello che noi abbiamo chiesto è che per lo sviluppo del progetto per il nuovo Teatro sia condotta una gara dai chiari e trasparenti criteri": lo ha affermato oggi l'ambasciatore della Delegazione dell'Unione europea a Tirana Luigi Soreca rispondendo ai giornalisti albanesi. Le polemiche sul Teatro nazionale a Tirana si sono riaccese la scorsa settimana dopo le proteste di un gruppo di artisti che contestano la demolizione dell'attuale edificio. Gli artisti e gruppi di cittadini che li sostengono, si sono scontrati con la polizia che non gli ha permesso di entrare all'interno dello stabile, cedendo alla fine dopo ore di forti tensioni. (segue) (Alt)