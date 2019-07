Imprese Lazio: Fiom Cgil, lavoratori Elexos avranno cassa integrazione

- "Dopo una durissima battaglia che ha portato fino all'occupazione dello stabilimento, le lavoratrici e i lavoratori della Elexos ex schneider di Rieti hanno finalmente ottenuto l'autorizzazione del tribunale per la cassa integrazione straordinaria. Un ringraziamento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che non hanno ceduto di un millimetro ed hanno continuato a lottare contro tanti soggetti che, invece di aiutare, hanno fatto di tutto per far saltare l'accordo. Da oggi abbiamo altri 12 mesi per trovare una soluzione positiva alla vicenda, chiederemo da subito di attivare il confronto per trovare nuovi investitori sul sito". Lo dichiara in una nota Fabrizio Potetti, segretario generale Fiom-Cgil Roma e Lazio.(Com)