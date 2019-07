Blutec: Fim, Fiom e Uilm chiedono intervento Ministero Lavoro e Inps per cigs

- "La situazione che si è determinata a Termini Imerese è inaccettabile, i lavoratori della Blutec sono esasperati per il mancato pagamento della cassa integrazione dal 30 aprile scorso al punto che un lavoratore ha deciso di sistemare una tenda davanti ai cancelli dello stabilimento e di intraprendere da oggi lo sciopero della fame. Le organizzazioni sindacali chiedono all'Inps e al Ministero del Lavoro di intervenire immediatamente per avviare dal primo di agosto il pagamento delle indennità di cassa integrazione straordinaria di maggio e di giugno per i 670 lavoratori della Blutec". Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Raffaele Apetino (Fim), Simone Marinelli per (Fiom), Gianluca Ficco per (Uilm). "Nel frattempo - hanno aggiunto -, è necessario dare seguito in tempi brevi all'impegno assunto il 21 giugno dal Mise, dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Sicilia circa l'avvio del percorso e della strumentazione prevista concernente l'Area di Crisi Complessa". "Inoltre è necessario che arrivi al più presto la presentazione da parte del Commissario straordinario del piano industriale per la reindustrializzazione dello stabilimento e per far tornare a lavoro sia i 670 lavoratori Blutec che i 300 dell'indotto", hanno concluso. (Ren)