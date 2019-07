Energia: Russia, Gazprom cerca appaltatore per esplorazione in depositi Jamalo Nenets

- Gazprom Geologorazvedka, del gruppo statale russo Gazprom, è alla ricerca di un appaltatore per la costruzione di un pozzo a Padinskaya, nel circondario autonomo di Jamalo Nenets. Il valore dell'appalto è 882 milioni di rubli (circa 12,5 milioni di euro). Lo si apprende dal sito governativo per gli appalti pubblici, citato dai media locali. La gara è stata pubblicata il 26 luglio. Attualmente la società è in attesa di richieste da potenziali appaltatori. I risultati dell'asta saranno presentati l'8 agosto. (Rum)