Regione Lazio: Valeriani, nuovo Ptpr è di quarta generazione, tutela e valorizza paesaggio

- "Il nuovo Ptpr è di quarta generazione: è un piano quadro che prevede la salvaguardia del territorio e del paesaggio, dando certezze". Lo ha detto l'assessore all'Urbanistica della Regione Lazio Massimiliano Valeriani, presentando, durante la seduta odierna del Consiglio regionale del Lazio, la proposta di legge sul nuovo Piano territoriale paesistico regionale. "Questo piano - ha aggiunto Valeriani - non è uno strumento urbanistico, ma ha la forza di armonizzare il territorio nel quadro di un sistema di tutele". Come spiegato dall'assessore, il Piano, prevede: la riorganizzazione dell'intera normativa, "con disposizioni che integrano e colmano i vuoti, la previsione del sistema del paesaggio, la costruzione di un quadro certo e condiviso, realizzando una nuova cartografia e un geoportale web trasparente e accessibile". Si tratta di uno strumento flessibile, aggiornato periodicamente. "Il Lazio - ha spiegato ancora l'assessore - ha un grande e diversificato patrimonio paesaggistico, che va adeguatamente protetto anche per essere valorizzato e tramandato alle future generazioni. Il Piano oltre a riconoscere la salvaguardia, vuole rendere più semplici le procedure, a sostegno delle amministrazioni locali". Infine, Valeriani, in merito alle tutele del centro storico di Roma, ha concluso: "siamo pronti a presentare una proposta per tutelare il centro storico, ma voglio segnalare che non c'è stata nessuna indicazione di merito da parte di enti istituzionali, come Roma Capitale". Prima che l'assessore presentasse la proposta di legge, l'aula della Pisana, ha respinto una istanza di sospensiva e una di pregiudiziale nei confronti del Piano territoriale paesistico regionale, presentate dal M5s.(xcol2)