Egitto-Sudan: Al Sisi riceve vicepresidente Consiglio militare di transizione

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha ricevuto oggi al Cairo il vicepresidente del Consiglio militare di transizione al potere al Cairo, il generale Mohamed Hamdan Dagalo. Lo ha reso noto il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi. Al Sisi, nell’occasione, ha confermato la posizione “strategica” dell’Egitto a sostegno della sicurezza e della stabilità del Sudan e del suo popolo, confermando la disponibilità a continuare a coordinarsi con Khartum su tutte le questioni d’interesse comune e, in particolare, sull’attuazione dei progetti di sviluppo congiunto quali l’interconnessione elettrica e la ferrovia transfrontaliera. Il presidente ha anche ribadito l’intenzione dell’Egitto di sostenere “in tutte le forme” il Sudan perché superi l’attuale fase di crisi in linea con le aspirazioni del popolo e senza alcuna interferenza esterna. Dagalo, da parte sua, ha trasmesso ad Al Sisi i saluti del presidente del Consiglio militare di transizione, Abdel Fatah al Burhan, definendo “illimitato” l’appoggio concesso dall’Egitto alla sicurezza e alla stabilità del Sudan “in un momento critico”. L’ufficiale sudanese ha anche illustrato gli ultimi sviluppi della situazione nel suo paese e condiviso la necessità di un “coordinamento intenso” con Il Cairo per il raggiungimento di “una pace sostenibile” e di un consenso basato su “una visione a lungo termine”.(Cae)