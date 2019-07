Imprese: Zingaretti su La Perla, vigileremo perché nessun lavoratore vada a casa

- ll segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, in una nota, parla di "un primo importante risultato" per le lavoratrici de La Perla: "Sospesi i licenziamenti per i 126 dipendenti. Fiero di aver sostenuto le loro ragioni e del risultato raggiunto grazie al prezioso lavoro delle istituzioni locali". Quindi, Zingaretti aggiunge: "Avanti per questa strada, vigileremo affinché nessun lavoratore sia lasciato a casa. La prima emergenza italiana è il lavoro, è risolvere le 150 crisi aziendali in corso".(Com)