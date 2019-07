Scuola: nuova mappatura dei progetti didattici del Campidoglio, in tutto 84 e saranno diffusi a scuole e insegnanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessorato alla Persona, scuola e comunità solidale, l'XI commissione Capitolina scuola e il dipartimento Servizi educativi e scolastici hanno collaborato anche quest'anno alla stesura di una mappa dei progetti per l'anno scolastico 2019-2020. Il processo di raccolta e selezione delle proposte si è appena concluso e ora la nuova mappatura, ricca di 84 progetti, sarà diffusa presso scuole ed insegnanti. Istituzioni, associazioni, enti e le altre realtà indicate nell'avviso pubblicato a fine maggio, erano state invitate ad inviare entro il 5 giugno una o più proposte didattico-formative per integrare l'attività didattica delle scuole. Destinatari gli studenti di ogni ordine e grado con famiglie e docenti. L'anno scolastico 2018-2019 ha registrato un aumento nel numero di progetti proposti, 78 nelle aree tematiche diritti, ambiente, arte e cultura, intercultura, stili di vita, storia e memoria. (segue) (Com)