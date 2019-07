Scuola: nuova mappatura dei progetti didattici del Campidoglio, in tutto 84 e saranno diffusi a scuole e insegnanti (2)

- All'esito positivo delle attività progettuali (con una più ampia offerta tematica e la partecipazione di più di 61.000 studentesse e studenti rispetto ai 48.000 dell'anno scolastico precedente), l'Amministrazione ha voluto attuare una nuova ricognizione per individuare le realtà aggregative e le iniziative attive sul territorio. Quest'anno si darà maggior spazio alle aree tematiche scientifiche e ad un'area innovativa, "Roma la mia città". I ragazzi potranno approfondire temi e formazione individuale attraverso laboratori e altre forme di apprendimento esperienziale. Ad ottobre si svolgerà un Open Day per promuovere l'incontro tra studenti, famiglie, docenti e proponenti. "Lo scopo è "aprire" la scuola, renderla parte integrante della vita della comunità intera" sottolinea l'Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Laura Baldassarre. "I ragazzi avranno la possibilità di esprimere le loro potenzialità, creare, condividere, confrontarsi, essere coinvolti in una città che vogliamo sempre più inclusiva e partecipativa". (Com)