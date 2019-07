Ama: Raggi, “Via i raccomandati, Cassazione conferma licenziamenti”

- “In passato si assumevano raccomandati, gli amici degli amici. Noi li cacciamo via. E oggi la Cassazione ha confermato i licenziamenti per diversi ex dipendenti Ama, la nostra municipalizzata dei rifiuti, assunti nel 2008 in modo non trasparente. Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. “I giudici della Suprema Corte hanno certificato le ‘gravi irregolarità nella procedura relativa alla assunzione’ – sottolinea Raggi -. Abbiamo voltato pagina e chiuso quel brutto capitolo che è stata Parentopoli. L’alternativa a quel vecchio e marcio sistema esiste e noi lo stiamo dimostrando: da tre anni, infatti, Roma Capitale è tornata a bandire concorsi in modo trasparente, seguendo la sola stella polare della legalità”.(Com)