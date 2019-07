Mediterraneo orientale: alto funzionario Usa Fannon, attento monitoraggio situazione in Zee ciprota (2)

- Il portavoce del governo di Nicosia Prodromos Prodromou ha dichiarato ieri che Cipro utilizzerà tutti i mezzi diplomatici a sua disposizione per pressare la Turchia rispetto alle sue attività nella Zona economica esclusiva (Zee) cipriota che “non è sostenibile”. “Il nostro obiettivo è quello di utilizzare tutti i mezzi diplomatici con cui la Turchia può essere persuasa a rendersi conto che questo stato di cose, che cerca di creare arbitrariamente, non è più sostenibile e che si trova in un isolamento più profondo nella regione", ha spiegato Prodromou che ha poi evidenziato come la visita a Cipro del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis confermerà il “percorso comune” di Nicosia e Atene sulla questione nazionale. “È particolarmente importante in quanto si tratta della prima visita di Mitsotakis come primo ministro e coincide con un periodo critico quando si tratta delle sfide che Cipro e Grecia devono affrontare”, ha aggiunto il portavoce. "La posizione della Grecia, come quella della parte greco-cipriota, è sempre a favore di una soluzione del problema di Cipro attraverso negoziati, in conformità con le risoluzioni delle Nazioni Unite e sulla base dei principi dell'Ue e del diritto internazionale", ha proseguito Prodromou chiarendo come sia importante adesso gestire "le azioni e gli approcci quotidiani della parte turca”. “Se c'è – ha concluso - una volontà politica dalla Turchia, il tempo sarà ridotto. Ciò che manca costantemente è la volontà politica della Turchia”. (segue) (Cae)