Imprese: Fratoianni (Si), lavoratrici La Perla non sono sole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Fratoianni, deputato di Sinistra italiana, che nelle settimane scorse era stato a Bologna a portare la solidarietà alle lavoratrici in lotta dello stabilimento La Perla, in una nota, ringrazia "innanzitutto le lavoratrici de La Perla di Bologna e le loro organizzazioni sindacali. Senza il loro appassionato impegno nel contrastare i licenziamenti e le scelte dell'azienda, oggi non ci sarebbe stato nessun risultato neanche parziale, nell'incontro al Mise". Ora, prosegue Fratoianni, "verificheremo nelle prossime settimane le intenzioni della multinazionale e l'andamento della vertenza. Le lavoratrici de La Perla che ho avuto la fortuna di conoscere in queste settimane di lotta - conclude l'esponente di Si -, non saranno sole". (Com)