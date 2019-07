Imprese Lazio: Di Berardino, dopo via libera tribunale su Elexos ora al ministero Lavoro per firma cassa integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo soddisfazione per la decisione del Tribunale di Rieti che ha dato il via libera all'accordo firmato la scorsa settimana dalla Regione Lazio, azienda e sindacati. Il provvedimento del Tribunale premia la costanza e l'impegno che come Regione, insieme alle parti sociali, abbiamo posto per la soluzione positiva della vertenza. Con esso si conferma la bontà del piano pensato per la protezione per i 43 lavoratori e parallelamente, per trovare un nuovo futuro al sito produttivo. Il prossimo passo sarà la firma della cassa integrazione presso il Ministero del lavoro. Da parte nostra, come Regione Lazio continueremo a fare la nostra parte mettendo in campo tutti gli strumenti utili per una soluzione positiva per i lavoratori e il territorio a partire dal lavoro avviato con il Mise volto alla reindustrializzazione del sito". Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e nuovi diritti della Regione Lazio. (Com)