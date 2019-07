Libia: inviato Onu Salamé, nessun segno di riduzione delle violenze

- Il conflitto armato in Libia "non mostra alcun segno di riduzione delle violenze”. Lo ha dichiarato l’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, intervenendo oggi davanti al Consiglio di sicurezza. “Il conflitto armato in Libia non mostra segni di riduzione. La guerra intorno a Tripoli ha già provocato circa 1.100 morti, tra cui 106 civili. Centinaia di migliaia di persone sono fuggite dalle loro case nella capitale e nei quartieri limitrofi a causa dei combattimenti, decine di migliaia hanno attraversato il confine con la Tunisia in cerca di sicurezza per le loro famiglie”, ha dichiarato il diplomatico Onu. “Oltre 100 mila uomini, donne e bambini sono direttamente esposti alle prime linee (di combattimento) e oltre 400 mila sono residenti nelle aree direttamente colpite dagli scontri. La guerra ha peggiorato le condizioni umanitarie e reso più difficile l'accesso a cibo e servizi di prima necessità”, ha sottolineato Salamé. (segue) (Res)