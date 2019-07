Libia: inviato Onu Salamé, nessun segno di riduzione delle violenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le parti, ignorando le richieste di de-escalation, hanno intensificato le campagne aeree, con attacchi precisi condotti con aerei e droni. Anche la portata geografica delle violenze si è allargata. Per la prima volta il 26 luglio le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) hanno lanciato un attacco aereo sulla base principale base dell’Esercito nazionale libico nella regione di al Jufra. Il 27 luglio, le forze del generale Khalifa Haftar hanno invece lanciato attacchi aerei contro una base del del Gna a Misurata”, ha aggiunto Salamé. Per il diplomatico Onu si sta assistendo ad un aumento dei reclutamenti per i combattimenti, inclusi mercenari, e ad un sempre più diffuso utilizzo di armi pesanti. “Le forze di entrambe le parti non hanno rispettato i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario”, ha precisato il diplomatico Onu, il quale ha citato l’attacco del 2 luglio sul centro di detenzione migranti di Tajoura. (segue) (Res)