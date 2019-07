Calabria: Toninelli, con impegno Mit e Anas riapre provinciale Joppolo-Coccorino

- Il ministro delle Infratsrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, dalla Calabria, sottolinea via Instagram: "Grazie al nostro risoluto intervento, malgrado non toccasse a noi, e grazie all'impegno di Anas, oggi è stata riaperta la strada provinciale tra Joppolo e Coccorino, unico collegamento costiero fra la provincia di Vibo Valentia e quella di Reggio Calabria. Finalmente, dopo quasi due anni dalla chiusura dell’arteria per la caduta di un masso, potrà ripartire l'economia, soprattutto quella turistica, di questo bellissimo versante tirrenico". (Rin)