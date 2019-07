Governo: Bernini (FI), Lega corresponsabile sfascio Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, afferma in una nota che "fonti della Lega rimarcano che anche oggi i Cinque stelle hanno pronunciato una raffica di no, a partire da Tav e Autonomia, e che l'Italia avrebbe invece bisogno di sì per ripartire. E' un giochino che va avanti da mesi, paralizzando l'Italia e portandola di questo passo allo sfascio, ma ormai non diverte più nessuno: non basta litigare ogni giorno con gli alleati per lavarsi la coscienza", conclude la parlamentare azzurra, "perché la scelta della Lega di tenere in vita un governo politicamente morto è irresponsabile allo stesso modo dei no grillini". (Com)