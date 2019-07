Russia: Rosaviatsjia, disponibili a negoziati su ripresa voli con Ucraina

- La Russia è pronta per i negoziati sul ripristino dei collegamenti aerei con l'Ucraina. Lo ha dichiarato il diettore dell'Agenzia federale russa per il trasporto aereo, Rosaviatsja, Aleksander Neradko. in occasione di un incontro presso il ministero dei Trasporti. "Siamo sempre stati pronti, e ora confermo la disponibilità a tenere colloqui completi con l'amministrazione aeronautica dell'Ucraina su tutte le questioni relative al traffico aereo", ha dichiarato Neradko, secono quanto riferito dall'agenzia "Rbk". Da ottobre 2015 non si effettuano voli diretti tra Russia e Ucraina. Le autorità di Kiev hanno inoltre vietato alle compagnie russe di utilizzare il proprio spazio aereo per il transito. (segue) (Rum)