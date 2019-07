Cooperazione: Unicef, cresce rischio diffusione ebola in Sud Sudan

- Dall’inizio dell’anno il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) e i suoi partner hanno coinvolto più di 3 milioni di persone in Sud Sudan con messaggi di prevenzione sull'ebola, nella convinzione che ricevere delle informazioni fondamentali su come proteggersi dall'ebola contribuisca a salvare delle vite. Questa settimana, si legge in una nota dell’Unicef, cade l'anniversario del primo anno dell'epidemia del virus ebola ancora in corso nella vicina Repubblica democratica del Congo (Rdc), che ha già ucciso più di 1.700 persone. Il rischio della diffusione dell'ebola attraverso i confini in Sud Sudan è significativo e in aumento e l'Unicef sta lavorando con il governo del Sud Sudan, altre agenzie delle Nazioni Unite e partner per diffondere messaggi di prevenzione e coinvolgere le comunità per aiutarle a proteggersi dalle malattie. L'agenzia Onu sta supportando gli sforzi nazionali di preparazione all'ebola in Sud Sudan che, se adeguatamente finanziati, consentiranno al Sud Sudan di rispondere velocemente e in maniera concreta ad una possibile epidemia di ebola nel paese. L'Unicef coordina con il governo di Giuba il gruppo di lavoro tecnico sulla comunicazione del rischio, la mobilitazione sociale e il coinvolgimento delle comunità per informare le comunità sulla malattia e coinvolgerle in attività di prevenzione. (segue) (Com)