Cooperazione: Unicef, cresce rischio diffusione ebola in Sud Sudan (3)

- L'Unicef in Sud Sudan si focalizza sulle popolazioni – e il loro coinvolgimento – che sono più a rischio negli stati al confine tra Rdc e Uganda. L'Unicef e i suoi partner hanno formato 450 operatori che, porta a porta, organizzano incontri per le comunità e coinvolgono leader locali e religiosi per diffondere messaggi salvavita. “I nostri operatori e partner sul campo che lavorano nelle comunità confermano che un numero sempre più consistente di persone è consapevole dell'ebola e delle misure di protezione che possono attuare per fermarne la diffusione”, ha continuato Ayoya. “L'individuazione precoce e il contenimento dei tre casi di Ebola in Uganda nel mese di giugno rappresentano il risultato di una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dimostrano il vero valore del lavoro di prevenzione e di collaborazione con le comunità. Finché l'Ebola rimane alle nostre porte, non possiamo riposare e dobbiamo portare avanti i nostri sforzi”, ha concluso. (segue) (Com)