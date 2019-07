Cooperazione: Unicef, cresce rischio diffusione ebola in Sud Sudan (4)

- Tra gennaio e luglio 2019, l'Unicef e i suoi partner hanno raggiunto più di 850 mila persone attraverso comunicazioni interpersonali e di gruppo guidate da 450 operatori di comunità; raggiunto 2 milioni di persone con messaggi di prevenzione sull'ebola attraverso passaggi settimanali di informazioni e talk show sul virus dell'ebola attraverso 18 stazioni radio in sei lingue; supportato 70 strutture sanitarie, quattro unità di isolamento e sette unità di transito in aree ad alto rischio con aiuti e servizi per la orevenzione e il controllo della malattia e servizi e aiuti igienico-sanitari; formato più di 200 operatori sul campo sulle misure di prevenzione e controllo della malattia; installato unità per la pulizia delle mani, distribuito sapone e promosso pratiche igieniche e attività informative sull'ebola in luoghi pubblici, fra cui scuole, chiese e mercati, raggiungendo circa 300 mila persone nelle comunità più a rischio. L'Unicef Sud Sudan necessita di 4,3 milioni di dollari per finanziare attività di prevenzione e preparazione al virus ebola fino alla fine di settembre 2019. Ad oggi, solo il 14 per cento è stato finanziato. L'Unicef ringrazia i Governi di Regno Unito e Germania, Banca Mondiale e Cerf per aver finanziato le attività di preparazione e prevenzione in Sud Sudan. (Com)